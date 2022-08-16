Малгобекский район, Ингушетия, , 08:54 — REGNUM В Ингушетии неизвестные расстреляли лошадей. Убит жеребенок, ранены две лошади, принадлежащие местному жителю. По данному факту ведется проверка, полиция ищет живодеров, сообщили 16 августа в пресс-службе регионального управления МВД.

Лошади переходят дорогу Сергей Строителев © ИА REGNUM

«Поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что в северо-восточной части города Малгобека у подножия Терского хребта неизвестные выстрелами из огнестрельного оружия убили принадлежащего ему жеребенка и ранили двух лошадей», — говорится в сообщении ведомства.

В действиях расстрелявших лошадей усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Жестокое обращение с животными». Виновному грозит до пяти лет лишения свободы. Правоохранителям предстоит выяснить, что стоит за расстрелом лошадей — хулиганство или месть за что-либо. Были случаи, когда таким образом владельца животных наказывали за то, что животные паслись не на своем участке.

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