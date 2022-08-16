Сеул, 16 августа, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Парламентарии из Южной Кореи и Японии посетят Вашингтон по приглашению госдепартамента США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Белый дом

В состав южнокорейской делегации войдут вице-спикер Национального собрания (парламента) Чон Чжин Сок, а также по два представителя от правящей партии «Сила народа» и оппозиционной Демократической партии «Тобуро». В состав японской делегации войдут от трех до пяти парламентариев.

Ожидается, что стороны обсудят вопросы укрепления трёхстороннего сотрудничества.

В рамках визита, который продлится с 20 по 28 августа, парламентарии посетят Белый дом и другие правительственные учреждения США.