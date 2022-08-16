В Перми сап-серфингисты из-за ветра чуть не попали под идущий теплоход
Пермь, 16 августа, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Перми на реке Кама пришлось спасать группу сап-серфингистов. Их сильным ветром уносило под идущий теплоход, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Андрей Пронин ИА REGNUM
SUP-серфинг
Дежурные спасатели оперативно отреагировали на ситуацию. Семь серфинигистов были эвакуированы на берег.
Позднее ещё двое серфингистов попали под сильные порывы ветра. Пловцов пришлось снимать с буёв.
Стоит отметить, ранее в Пермском крае прогнозировали шквалистый ветер, похолодание и грозы.