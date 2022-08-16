Тбилиси, 16 августа, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Курс грузинской национальной валюты лари в ближайшее время будет стабильным. Об этом 15 августа на брифинге заявил министр финансов республики Лаша Хуцишвили.

National Bank of Georgia) Грузинские лари

Лари укрепляется на валютном рынке в течение нескольких месяцев. Эксперты отмечают, что это происходит благодаря росту потока туристов и увеличению объёма денежных переводов.

«Приток денежных потоков в страну определяется растущими темпами экспорта, растущими темпами восстановления туризма, растущими темпами притока денежных переводов, для того чтобы лари мог поддерживать стабильность в среднесрочной перспективе», — сказал Хуцишвили.

Стоит отметить, что рост потока туристов в Грузии во многом происходит за счёт гостей из России. В июле больше всего в республику приехали из РФ — 157 тыс. Также Россия лидирует по объему присланных в Грузию денежных переводов — $100,6 млн или почти 33% от общего потока иностранных переводов.