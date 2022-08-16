Верона, Италия, 16 августа, 2022, 08:51 — ИА Регнум. «Наполи» одержал победу над «Вероной» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 5:2.

Анна Нэсси Хвича Кварацхелия

Свой дебютный гол за «Наполи» забил бывший нападающий казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия. Также отличились форвард Виктор Осимхен, полузащитники Пётр Зелиньски, Станислав Лоботка и нападающий Маттео Политано.

В составе «Вероны» точными ударами отметились нападающие Кевин Ласанья и Тома Анри.

В следующем туре «Наполи» сыграет дома с «Монцей», а «Верона» на выезде встретится с «Болоньей».

Читайте также: «Ювентус» разгромил «Сассуоло» на старте сезона в Серии А