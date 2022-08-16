Москва, , 08:58 — REGNUM Примерно сто самолётов в вертолётов угнали из Афганистана военные, бежавшие из этой страны в 2021 году. Эти машины могут оказаться на Украине, рассказал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Вертолёты ВВС Афганистана U.S. Department of Defense

Он отметил, что афганские военачальники и военнослужащие, бежавшие из страны, перегнали около 60 вертолётов и самолётов в Таджикистан и примерно 40-50 — в Узбекистан.

«Для нас важно, чтобы на Украину не попали те вертолёты и самолеты, которые оказались на территории Узбекистана и Таджикистана», — сказал Кабулов РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года пилоты афганских ВВС бежали из страны вместе с семьями на военных самолётах и вертолётах. Тогда в Афганистане пришло к власти движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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