Угнанные в Афганистане вертолёты могут попасть на Украину
Москва, 16 августа, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Примерно сто самолётов и вертолётов угнали из Афганистана военные, бежавшие из этой страны в 2021 году. Эти машины могут оказаться на Украине, рассказал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
Он отметил, что афганские военачальники и военнослужащие, бежавшие из страны, перегнали около 60 вертолётов и самолётов в Таджикистан и примерно 40-50 — в Узбекистан.
«Для нас важно, чтобы на Украину не попали те вертолёты и самолеты, которые оказались на территории Узбекистана и Таджикистана», — сказал Кабулов РИА Новости.
Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года пилоты афганских ВВС бежали из страны вместе с семьями на военных самолётах и вертолётах. Тогда в Афганистане пришло к власти движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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