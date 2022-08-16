* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 16 августа, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В афганской провинции Тахар талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) окружены силами сопротивления в уезде Ишкамиш. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали операцию по зачистке в некоторых частях этого уезда, но были окружены силами фронта сопротивления в кишлаке Анжир, одном из пунктов операции по зачистке.

По утверждениям местных источников, бой в этом районе шёл несколько часов назад, но до сих пор не поступило никакой новой информации о возможных потерях сторон.

Напомним, что ранее 40 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были захвачены в плен Фронтом национального сопротивления в провинции Панджшер.