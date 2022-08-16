Джакарта, 16 августа, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Правительство Индонезии вновь продлило действие ограничений по коронавирусу на островах Ява и Бали, сообщает Kompas.

(сс) Tiomax80 Индонезия

Меры предосторожности из-за коронавируса продлили с 16 по 29 августа 2022 года.

Образование в школах продолжится в онлайн формате. Сотрудники фирм могут работать из офиса при прохождении вакцинации от коронавируса. Также жители Индонезии могут свободно посещать рынки, магазины и супермаркеты.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 3588 носителей коронавируса.

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