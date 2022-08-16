Запорожье, Украина, 16 августа 2022, 08:46 — REGNUM Жителям Украины, проживающим в подконтрольных киевскому режиму регионах, следует перебраться на освобождённые Россией территории. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов также добавил, что на освобожденных территориях у жителей будет доступ к горячей воде и отоплению. Кроме того, добавил он, сейчас в Запорожской области строят газопровод, по которому в регион будет поступать российский газ.
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