Запорожье, Украина, 16 августа, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Жителям Украины, проживающим в подконтрольных киевскому режиму регионах, следует перебраться на освобождённые Россией территории. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

«Зима близко, а, к примеру, в городе Запорожье, временно подконтрольном режиму Зеленского, централизованную подачу горячей воды уже отключили, тарифы постоянно растут, поэтому там отопительный сезон очевидно будет сорван», — сказал он РИА Новости.

Рогов также добавил, что на освобожденных территориях у жителей будет доступ к горячей воде и отоплению. Кроме того, добавил он, сейчас в Запорожской области строят газопровод, по которому в регион будет поступать российский газ.

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