Чебоксары, 16 августа, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Чувашии продолжают формировать гуманитарные грузы для отправки жителям и защитникам Донбасса. К акции присоединились судебные приставы, которые передали вещи для военнослужащих, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФССП.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашии доставили в региональное отделение народного фронта предметы одежды и обихода, которые предназначены для защитников Донбасса. В частности, закуплена резиновая обувь, нательное белье и хозяйственные перчатки.

«Несмотря на то, что часть из этого входит в перечень армейского обмундирования, на практике вещи быстро изнашиваются и поэтому крайне востребованы», — поясняют приставы.

Ранее сотрудники управления направили в Донбасс более 3 тонн груза гуманитарной помощи с продуктами питания, предметами первой необходимости и медицинскими препаратами.

«Мы рады помочь защитникам и жителям Донбасса. Эти люди для нас настоящие герои и мы желаем им скорейшего возвращения к мирной жизни», — говорит замначальника Калининского отделения судебных приставов в Чебоксарах Оксана Афки.

Напомним, в конце июля 2022 года из Чувашии на Донбасс отправилась партия гуманитарного груза, собранного при помощи «фронтовиков» через фонд «Все для Победы!» Тогда были переданы скомплектованные медицинские тактические рюкзаки, армейские «наборы для выживания», средства личной гигиены, бинокли и прицелы.

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Отметим, что ранее чувашскими властями было сформировано семь партий гуманитарного груза общим весом почти 280 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия и ДНР подписали три соглашения, предусматривающие совместное восстановление разрушенной инфраструктуры. Речь идёт, в первую очередь, о возобновлении энергоснабжения, для чего Чувашия взяла шефство над Донецким и Торезским электротехническими заводами. Также чувашские строители помогут восстановить часть жилых домов в Мариуполе.