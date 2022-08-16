Каракас, 16 августа, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Золотой запас Венесуэлы стал меньше на 6 тонн по итогам первого полугодия 2022 года и достиг 73 тонн, 15 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на венесуэльский центральный банк.

Beatrice Murch f Флаг Венесуэлы

Указанное количество является самым низким показателем за последние 50 лет. При этом стоимость золотых резервов уменьшилась с $4,56 млрд до $4,329 млрд. Причины падения уровня активов не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа венесуэльский депутат Хакобо Торрес заявил, что Великобритания собирается присвоить золотой запас Венесуэлы, прикрываясь признанием нелегитимного правительства Хуана Гуаидо.