Кызыл, , 08:42 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки выявили 200 новых случаев заражения коронавирусом, 115 человек выздоровели после COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Более половины новых носителей зарегистрированы в столице Кызыле (+120). Диагноз также подтвердился у жителей Кызылского, Каа-Хемского, Тандинского и других районов, а также города Ак-Довурак. Среди заболевших 45 детей.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования с 1 января 2022 года достигло 13 949. Скончались от COVID-19 к настоящему времени 48 человек.

«На лечении находится 1191 человек, в том числе на стационарном — 165. В тяжёлом состоянии 6 человек. К аппарату ИВЛ подключен 1 больной», — отметили в минздраве.