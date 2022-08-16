Курганинск, , 08:41 — REGNUM В Краснодарском крае в результате страшного столкновения легкового автомобиля с грузовиком на втором километре трассы Курганинск — Армавир, произошедшего утром 16 августа, погибли пять человек, ещё двое получили травмы. Об этом сообщает МВД Медиа.

ДТП

По версии полиции, трагедия произошла в результате того, что водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «Газель».

МВД Медиа «В результате ДТП погибли водитель и четверо пассажиров легковушки, также пострадали водитель и пассажир автомобиля «Газель».

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 16-летнего подростка подозревают в нарушении правил дорожного движения, в результате которых погиб 12-летний мальчик.

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