В Краснодарском крае в лобовом столкновении погибли пять человек
Курганинск, Краснодарский край, 16 августа, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в результате страшного столкновения легкового автомобиля с грузовиком на втором километре трассы Курганинск — Армавир, произошедшего утром 16 августа, погибли пять человек, ещё двое получили травмы. Об этом сообщает МВД Медиа.
По версии полиции, трагедия произошла в результате того, что водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «Газель».
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности погибших.
Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 16-летнего подростка подозревают в нарушении правил дорожного движения, в результате которых погиб 12-летний мальчик.
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