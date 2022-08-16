Пекин, , 08:41 — REGNUM Китайская провинция Сычуань, центр производства лития, будет ограничивать подачу электроэнергии на заводы до субботы 20 августа, так как из-за сильной жары потребление электроэнергии резко возросло, а водохранилища пересохли, сообщает агентство France-Presse.

ГЭС Kouris Dam

Температура в провинции, где проживает почти 84 миллиона человек, с прошлой недели держится выше 40-42 градусов Цельсия, из-за чего повсеместно работают кондиционеры.

80% электроэнергии в регионе приходится на гидроэнергетику, но реки обмелели, сообщило министерство водных ресурсов. Провинция Сычуань производит половину всего производимого в Китае лития, а ее ГЭС обеспечивают электроэнергией промышленные узлы на восточном побережье страны.

Но местные власти решили отдать приоритет электроснабжению населения и постановили, что промышленные потребители в 19 из 21 города провинции должны приостановить производство до 20 августа.

Несколько компаний, включая производителя алюминия Henan Zhongfu Industrial и производителя удобрений Sichuan Meifeng Chemical Industry, заявили, что приостанавливают производство.

Завод тайваньского гиганта и поставщика Apple Foxconn в провинции также приостановил производство, сообщило Центральное агентство новостей Тайбэя.

«По оценкам источников, из-за перебоев в работе за эти пять дней производство лития сократится не менее чем на 1200 тонн», — сообщила AFP аналитик Rystad Energy Сьюзан Цзоу и добавила, что стоимость карбоната лития уже подскочила.

Провинции Чжэцзян, Цзянсу и Аньхой, которые получают электроэнергию из западного Китая, также ввели ограничения на подачу для промышленных потребителей, чтобы обеспечить население достаточным количеством электроэнергии.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай усилил меры по борьбе с наводнениями и засухой в стране