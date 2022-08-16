Донецк, , 08:41 — REGNUM Вооружённые украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу Куйбышевский район Донецка, а также Горловку и Макеевку. Об этом 16 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны ВСУ был произведён в 07:30 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Также указывается, что в 07:55 и в 08:25 украинские нацисты выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре и пять снарядов калибра 155 мм соответственно, а в 08:20 — ещё пять снарядов калибра 155 мм по Макеевке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Совфеда Владимир Джабаров заявил, что специальная военная операция должна победоносно завершиться на западных границах Украины.