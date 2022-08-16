Турин, Италия, 16 августа, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Туринский «Ювентус» одержал победу над «Сассуоло» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Логотип Ювентуса

На 26-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Ювентуса» Анхель ди Мария. На 43-й минуте форвард туринского клуба Душан Влахович реализовал пенальти, а на 51-й он довёл счёт до крупного, оформив дубль.

В следующем туре «Ювентус» сыграет на выезде с «Сампдорией», а «Сассуоло» дома встретится с «Лечче».