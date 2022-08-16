Екатеринбург, 16 августа, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Стали известны размеры избирательных фондов кандидатов в губернаторы Свердловской области. Данные опубликовал облизбирком.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Наибольший бюджет в 25 млн рублей оказался у действующего губернатора Евгения Куйвашева («Единая Россия»). На втором месте по объёму фонда находится Александр Дёмин («Новые люди»), зарегистрировавший 5,2 млн рублей. Александр Ивачёв (КПРФ) внёс на счёт 4,4 млн рублей. Следом идёт Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — патриоты — за правду») с 3,2 млн рублей, а замыкает список Александр Каптюг (ЛДПР), указавший 3,2 млн рублей.

Отметим, в общей сложности каждый из кандидатов в губернаторы может потратить на выборы не более 50 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Свердловской области пройдут 11 сентября, в единый день голосования.