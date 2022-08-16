Челябинск, 16 августа, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Челябинске с начала года полицейские пресекли деятельность 144 нелегальных пунктов приёма металла. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Металлолом

На нарушителей составили более 870 административных протоколов. Из оборота удалось изъять почти 83 тонны металлолома.

Один из последних случаев произошёл на улице Мастеровой в Курчатовском районе. Оттуда силовики изъяли 630 кг. металла. В отношении сотрудника 1989 года рождения составили административные протоколы.