Пермь, , 08:37 — REGNUM В Пермском крае мужчина задолжал алименты на содержание детей в общей сложности на 1 млн рублей. Пермяка привлекли к административной ответственности, сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Судебные приставы Alimentu.ru

У мужчины двое детей от разных браков. Добровольно помощь бывшим семьям мужчина не оказывал. Женщины в судебном порядке добились выплаты алиментов. Однако пермяк игнорировал свои обязательства. В результате долг вырос до 1 млн рублей.

В отношении нерадивого отца возбудили административное дело. По результатам его рассмотрения фигуранту назначили десять суток ареста. Рассмотрение ещё одного аналогичного дела затянулось. Приставы не могли застать взыскательницу для уведомления о привлечении должника к административной ответственности. Женщину нашли, когда алиментщик уже отбывал наказание в спецприёмнике. По итогам рассмотрения второго протокола мужчине продлили арест ещё на десять суток. Если мужчина продолжит игнорировать выплату алиментов, то ему грозит уже уголовная ответственность.

Добавим, в январе–апреле 2022 года судебные приставы Пермского края взыскали 275 млн рублей долгов по алиментам. Этот показатель вдвое превышает прошлогодний.

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