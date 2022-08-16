Кемерово, 16 августа, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на 16 августа на лечении из-за коронавируса находятся 2456 человек. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 417 новых носителей коронавируса. За это же время 376 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 171 402 случая заражения коронавирусом, выписано 166 097 человек, 2549 пациентов скончались.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 15 августа за сутки было выявлено 392 новых носителя коронавируса, 285 человек выписаны с выздоровлением.

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