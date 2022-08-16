Уфа, , 08:38 — REGNUM Подполковник полиции Вадим Щекатуров назначен на должность начальника отделения ГИБДД по городу Нефтекамску. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Башкирии Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

Назначение Иван Шилов, ИА REGNUM

Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел по Башкирии генерал-лейтенант полиции Роман Деев.

Сообщается, что Щекатуров родился 20 января 1984 года в городе Уфе. В 2001 году начал службу в органах внутренних дел. В 2003 году стал выпускником Уфимского юридического института МВД России. До момента своего назначения занимал должность замначальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Калтасинскому району.

Был награждён медалями МВД России «За отличие в службе» трёх степеней.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что старший лейтенант полиции Алмаз Маликов назначен в Башкирии на должность командира специализированного взвода ДПС ГИБДД оперативного реагирования МВД по региону.