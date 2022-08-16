Усть-Донецкий район, Ростовская область, , 08:35 — REGNUM Ситуация с пожаром в Усть-Донецком районе Ростовской области стабилизирована. Об этом 16 августа сообщил исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Владимир Завер.

Лесной пожар U.S. Forest Service

По его словам, все задачи по нормализации ситуации достигнуты. Погибших и пострадавших нет. Площадь, пройденная огнём, составляет 136 гектаров.

Борьбу с огненной стихией ведут 340 человек и 170 единиц техники. К тушению пожара привлечены вертолёт Ми-8 и самолёт Ил-76.

ИА REGNUM сообщало, что лесной пожар в Усть-Донецком районе вспыхнул днём 15 августа. Из-за сильного ветра пламя быстро перекинулось на станицу Верхнекундрюченскую. Повреждено более 30 строений.