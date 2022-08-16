Сеул, 16 августа 2022, 08:38 — REGNUM Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун встретится 16 августа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей фонда Пан Ги Муна.

Пан Ги Мун
Пан Ги Мун
Kai Mörk

Согласно опубликованным данным, Пан Ги Мун прибудет в Киев через Польшу вместе с экс-президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом, как представитель организации «Старейшины».

В ходе своего 12-часового визита представитель Южной Кореи встретится с высокопоставленными лицами Украины, включая президента, министров иностранных дел и обороны, а также выступит с речью на семинаре, организованном Европейским институтом мира (EIP).

Старейшины — это группа влиятельных, известных, полных энтузиазма деятелей, использующих свою решительность, мудрость, лидерство в борьбе с трудноразрешимыми проблемами.