Сеул, , 08:38 — REGNUM Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун встретится 16 августа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей фонда Пан Ги Муна.

Пан Ги Мун Kai Mörk

Согласно опубликованным данным, Пан Ги Мун прибудет в Киев через Польшу вместе с экс-президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом, как представитель организации «Старейшины».

В ходе своего 12-часового визита представитель Южной Кореи встретится с высокопоставленными лицами Украины, включая президента, министров иностранных дел и обороны, а также выступит с речью на семинаре, организованном Европейским институтом мира (EIP).

Старейшины — это группа влиятельных, известных, полных энтузиазма деятелей, использующих свою решительность, мудрость, лидерство в борьбе с трудноразрешимыми проблемами.