Москва, , 08:35 — REGNUM Специальная военная операция должна победоносно завершиться на западных границах Украины, считает член Совфеда Владимир Джабаров.

Сенатор Владимир Джабаров Council. gov.ru

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«Любой регион Украины, который не затронет денацификация и демилитаризация все равно останется проектом анти-Россия», — рассуждает Джабаров в телеграм-канале.

Туда продолжит поступать летальное вооружение из стран НАТО, оттуда будут прилетать смертоносные «подарки» на освобождённые территории, оттуда будут направляться диверсионные и террористические группы в регионы, очищенные от неонацистов, указал сенатор.

«Вывод напрашивается сам по себе. Специальная военная операция должна победоносно завершиться на западных границах Украины», — подчеркнул Джабаров.

Своё будущее освобождённые регионы будут решать самостоятельно в соответствии с волеизъявлением народа, отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, склад боеприпасов горит на севере Крыма в селе Майское.

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