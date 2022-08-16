Сенатор Джабаров: операция должна завершиться на западных границах Украины
Москва, 16 августа, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Специальная военная операция должна победоносно завершиться на западных границах Украины, считает член Совфеда Владимир Джабаров.
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«Любой регион Украины, который не затронет денацификация и демилитаризация все равно останется проектом анти-Россия», — рассуждает Джабаров в телеграм-канале.
Туда продолжит поступать летальное вооружение из стран НАТО, оттуда будут прилетать смертоносные «подарки» на освобождённые территории, оттуда будут направляться диверсионные и террористические группы в регионы, очищенные от неонацистов, указал сенатор.
«Вывод напрашивается сам по себе. Специальная военная операция должна победоносно завершиться на западных границах Украины», — подчеркнул Джабаров.
Своё будущее освобождённые регионы будут решать самостоятельно в соответствии с волеизъявлением народа, отметил парламентарий.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, склад боеприпасов горит на севере Крыма в селе Майское.
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