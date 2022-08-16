Джанкой, Крым, , 08:34 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выехал на место происшествия в село Майское Джанкойского района. Он написал об этом 16 августа в своём телеграм-канале.

Сергей Аксенов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются», — отметил он в своём сообщении.

Также Аксёнов пообещал сообщать по мере поступления информации о происшествии, однако не уточнил, какое именно происшествие имеется ввиду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источник в, что в Джанкое на полуострове Крым произошёл пожар на трансформаторной подстанции.