Тегеран, 16 августа, 2022, 09:12 — ИА Регнум. 15 августа сборная Ирана по волейболу обыграла Камерун в ходе пятых Игр исламской солидарности, выиграв чемпионат среди мужчин на соревнованиях, проходивших в турецком городе Конья. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

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Финальный этап мужского и женского волейбола включал в себя четыре матча. Мужская сборная Ирана по волейболу обыграла Камерун со счетом 3:1, завоевав золото, которое стало первой командной медалью, завоеванной Исламской Республикой на соревнованиях в турецкой Конье.

Согласно данным MehrNews, на данный момент это четвёртый по счету успешный чемпионат мужской национальной сборной Ирана по волейболу на Играх исламской солидарности за последние годы.