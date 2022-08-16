Киев, 16 августа, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Консультативный совет «по вопросам деоккупации Крыма» создан на Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Он рассказал, что провёл встречу на тему подготовки к «Крымской платформе» и ожидает, что география, уровень и количество участников будут шире.

Зеленский добавил, что создал «консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма». Предполагается координировать через него «все меры и проекты» в этом направлении и обеспечивать деятельность «Крымской платформы».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года в Киеве прошёл саммит «Крымская платформа», посвящённый вопросу «возвращения» российского Крыма в состав Украины. В Кремле мероприятие назвали антироссийским и чрезвычайно недружественным, а в МИД России — шабашем для пестования «неонацистских, расистских настроений» киевского режима.

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