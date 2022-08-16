Томск, , 08:32 — REGNUM В Томской области едва не произошло убийство из-за денег. Четверо мужчин планировали убить двоих иностранных граждан, находившихся на заработках в России. Однако пострадавшим удалось спастись, а подозреваемых задержали. В настоящее время они находятся под стражей, против них возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Задержание преступника Idea.ru

«Четверо ранее знакомых между собой мужчин, вступив в преступный сговор, направленный на убийство двух иностранных граждан, работающих в Томской области, с целью завладения их денежными средствами в размере более двух миллионов рублей, в лесном массиве рядом с автодорогой Томск-Каргала-Колпашево, напали на них, одного из которых пытались задушить, а второго застрелить из травматического пистолета. Преступный умысел не был доведен до конца, в связи с активным сопротивлением потерпевших», — сообщили подробности преступления в следственном органе.

В местных СМИ появилась информация о личностях нападавших. По некоторым данным, трое из них прибыли в Томскую область из Ингушетии. Они на Mersedes-Benz приехали на встречу с пострадавшим, назначенную в лесу, расстреляли иностранца из травмата, отобрали у него деньги и скрылись. Однако из задержали. Как оказалось, в числе нападавших были ранее судимые Михаил Арчаков, Мусса Беков, Сулейман Точиев и местный житель Родион Леоненко, пишет Telegram-канал SHOT.