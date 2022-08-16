В Томской области приезжие из Ингушетии напали на китайца
Томск, 16 августа, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Томской области едва не произошло убийство из-за денег. Четверо мужчин планировали убить двоих иностранных граждан, находившихся на заработках в России. Однако пострадавшим удалось спастись, а подозреваемых задержали. В настоящее время они находятся под стражей, против них возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
В местных СМИ появилась информация о личностях нападавших. По некоторым данным, трое из них прибыли в Томскую область из Ингушетии. Они на Mersedes-Benz приехали на встречу с пострадавшим, назначенную в лесу, расстреляли иностранца из травмата, отобрали у него деньги и скрылись. Однако их задержали. Как оказалось, в числе нападавших были ранее судимые Михаил Арчаков, Мусса Беков, Сулейман Точиев и местный житель Родион Леоненко, пишет Telegram-канал SHOT.