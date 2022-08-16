Тегеран, 16 августа, 2022, 09:12 — ИА Регнум. 15 августа официальный представитель министерства иностранных дел Ирана НасерКанани передал соболезнования Судану в связи со смертоносными наводнениями в африканском государстве. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews 15 августа.

Mchs.rk.gov.ru Наводнение

Канани также объявил о готовности Ирана направить гуманитарную помощь в пострадавшие от наводнения районы Судана. Он также пожелал терпения семьям погибших и выздоровления всем пострадавшим в результате этого трагичного инцидента.

Различные штаты на северо-востоке африканской страны пострадали от наводнений, вызванных проливными дождями за последние несколько дней. Власти на данный момент подтвердили гибель 52 человек, сотни получили серьёзные ранения.

Власти отмечают, что тысячи домов, столь необходимая инфраструктура, а также сельскохозяйственные угодья также были частично или полностью разрушены.