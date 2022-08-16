Тегеран, 16 августа, 2022, 10:29 — ИА Регнум. 15 августа официальный представитель министерства иностранных дел Ирана НасерКанани категорически отверг заявления арабских СМИ о контрабанде оружия из южного порта Бандар-Аббас в йеменский порт Аль-Ходейда. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Он заявил, что претензии безосновательны и являются ещё одной махинацией коалиции-агрессора и ее западных союзников.

Выступая перед журналистами, пресс-секретарь отметил, что коалиция должна нести ответственность за преступления, которые она совершает в Йемене уже более семи лет, что привело к крупнейшей человеческой катастрофе века.

Канани заявил, что обвинение Исламской Республики Иран является попыткой отвлечь внимание общественности региональных и международных стран от реалий йеменского кризиса.

«Поддержка Ираном йеменского народа всегда носила политический характер. Исламская Республика всегда поддерживала мирный процесс в стране и усилия Организации Объединенных Наций по поиску урегулирования этой разрушительной войны», — сообщил дипломат.