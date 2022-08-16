Новосибирск, , 08:30 — REGNUM В доме депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой 16 августа прошли обыски. Об этом сообщил её адвокат Егор Солунин.

Сессия Горсовета Новосибирска Совет депутатов Новосибирска

Напомним, в отношении Пироговой возбуждено уголовное уголовное дело за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.

«Да, подтверждаю обыски, — прокомментировал ТАСС Солунин. — Мне ничего не поясняли, даже не разговаривают, выталкивали в подъезд».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новосибирский суд закрыл административное дело в Пироговой из-за возбуждения уголовного дела.

Читайте также: Прекращено административное дело депутата Новосибирска Хельги Пироговой

Кроме того депутата объявили в розыск.