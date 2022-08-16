Тегеран, 16 августа, 2022, 08:37 — ИА Регнум. 15 августа иранский тяжелоатлет Расул Мотамеди завоевал золотую медаль на Играх исламской солидарности в Конье (Турция). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Тяжёлая атлетика

Мотамеди завоевал три золотые медали в категории 102 кг. Он поднял вес 177 кг в рывке, 223 кг в толчке и выиграл третью золотую медаль, подняв штангу с общим весом 400 кг.

Серебряная и бронзовая медали в рывке достались Азербайджану и Узбекистану соответственно, в то время как в толчке второе и третье места заняли Казахстан и Киргизия.

Другой представитель Ирана на играх Амир Хогоги финишировал пятым на играх с результатом 165 кг в рывке, 211 кг в толчке и 376 кг в общем зачете.

Более 6000 спортсменов прибыли в турецкую Конью, чтобы принять участие в пятом выпуске соревнований, которые открылись во вторник (9 августа) и должны завершиться 18 августа.