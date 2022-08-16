Джанкой, Крым, 16 августа, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В Джанкое на полуострове Крым произошёл пожар на трансформаторной подстанции. Об этом 16 августа рассказал источник в силовых структурах региона.

Dave Hogg Пожар

По словам источника, которые приводит РИА Новости, пожар на подстанции произошёл около 06:00 (совпадает с мск) после сильного хлопка.

Также указывается, что в данный момент оперативные службы ведут работы по ликвидации возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество погибших в результате взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу», который произошёл 14 августа, возросло до 16 человек.