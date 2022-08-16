Тегеран, , 09:11 — REGNUM Иран завоевал пьедестал почета на региональном чемпионате Центральной Азии по бадминтону среди юниоров, проходящем в Таджикистане, причем иранские бадминтонисты завоевали максимум медалей на турнире. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 15 августа.

Бадминтон

Иранские спортсмены завоевали все четыре золотые медали в мужском и женском одиночном разряде в категориях до 15 и 17 лет.

Два иранских бадминтониста соревновались в четырех финальных играх мужского и женского парного разряда в категориях U-15 и U-17. В результате именно им удалось принести Ирану четыре золотые медали, а также серебряные медали в парном разряде.

Таджикистан, Монголия, Иран, Казахстан, Узбекистан и Киргизия приняли участие в турнире, который стал первым региональным чемпионатом Центральной Азии по бадминтону среди юниоров.