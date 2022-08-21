Москва, 21 августа, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Российские военнослужащие вместе с бойцами Донбасса продолжают с честью выполнять свой воинский долг, сражаясь в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации территории бывшей УССР за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, военнослужащие чётко выполняют все поставленные задачи: «Шаг за шагом освобождают землю Донбасса».

Тем временем нацистский режим при поддержке Запада продолжает устраивать различные провокации. В частности, как сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, киевский режим готовит масштабную провокацию в районе Запорожской атомной электростанции.

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В свою очередь, вмешательства США в конфликт на территории б. УССР не отрицают уже даже американцы. Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США пытаются повлиять на развитие событий на территории б. УССР, наращивая хаос в Европе.

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