Донецк, , 08:25 — REGNUM Украинские боевики выпустили по Донецку 15 снарядов калибра 155 мм, сообщили 16 августа в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:12 (совпадает с мск) — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено десять снарядов калибра 155 мм», — говорится в телешграм-канале представительства.

Кроме того, в 6:00 боевики ВСУ вновь открыли огонь по данным районам, применив пять снарядов такого же калибра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил с генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутеррешем инцидент в СИЗО в Еленовке на территории ДНР, где в результате обстрела со стороны ВСУ погибли украинские военнопленные.

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