Тегеран, 16 августа, 2022, 09:45 — ИА Регнум. 15 августа министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Соединенные Штаты согласились с двумя требованиями Исламской Республики на переговорах по возобновлению ядерной сделки 2015 года. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

Выступая на встрече с журналистами по случаю Национального дня журналистов, Амир Абдоллахиан отметил, что иранская переговорная команда не хотела давать обратный отсчет времени завершения переговоров, потому что правительство решило не связывать жизнь иранского народа с переговорами.

Министр иностранных дел подчеркнул, что решение правительства заключается в том, что если бы красные линии Ирана были полностью соблюдены, у Тегерана не было бы проблем со сделкой, в связи с чем венские переговоры затянулись.

Он также сообщил, что Иран собирается представить свое окончательное предложение по возможной сделке в Вене в ближайшее время.