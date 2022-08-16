Пекин, 16 августа, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Транспортный сектор Китая сообщил о стабильном росте инвестиций в основной капитал за первые семь месяцев этого года, показали данные Министерства транспорта КНР, передает 15 августа агентство Синьхуа.

Hangzhou.com.cn Железная дорога в Китае

В период с января по июль инвестиции в основной капитал в секторе составили более 1,6 трлн юаней (около $237,4 млрд), увеличившись на 9,1% в годовом исчислении, сообщило министерство. Большая часть средств была направлена на строительство дорожной и водной инфраструктуры, при этом инвестиции в дорожное строительство выросли на 9,2% в годовом исчислении и составили примерно 1,52 трлн юаней.

Инвестиции в строительство водных путей за первые семь месяцев составили 878 млрд юаней, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.