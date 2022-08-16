Тегеран, 16 августа, 2022, 10:14 — ИА Регнум. 15 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 143 015, причем 71 иранец погиб от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«За последние сутки от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончался 71 иранец, в результате чего общее число смертей достигло 143 015», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 7 348 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1254 человека были госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 181 082 пациента из общего числа 7 482 521 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указано, что 1486 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 840 855 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 58 208 617 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.