Тбилиси, 16 августа, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Для реальной оценки, насколько большим стал поток туристов в Грузию из России в текущем году, нужно сравнивать не с прошлым годом, а с 2019-м, когда не действовали карантинные ограничения. Об этом заявил 15 августа на брифинге министр финансов республики Лаша Хуцишвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Грузия

«Естественно, нужно сравнивать с периодом до пандемии, и если мы сделаем это, то цифры не только не увеличились, а снизились вдвое», — сказал глава минфина.

Он отметил, что ему непонятно, откуда появилось опасение перед якобы небывалым потоком российских туристов. Хуцишвили не видит никаких рисков по этому вопросу.

Напомним, поток иностранных туристов в Грузию прекратился в 2020 году из-за карантинных ограничений и начал восстанавливаться в 2021 году и продолжил в 2022-м. В июле 2022 года российских туристов в Грузию приехало на 525,5% больше, чем в том же месяце в 2021 году или на 1,5% больше, чем в 2019-м. В ряде грузинских оппозиционных партий сравнивают показатели 2022 и 2021 года и призывают ввести ограничения на въезд для граждан РФ.