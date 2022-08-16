Тегеран, 16 августа, 2022, 11:23 — ИА Регнум. 15 августа старший советник командующего воздушно-космическими силами иранского КСИР заявил, что в Кашане стартовал 7-й раунд международных соревнований по беспилотникам с участием четырех стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Бригадный генерал Али Балали отметил, что в соревнованиях принимают участие команды из Ирана, России, Беларуси и Армении.

«Более 70 солдат из вышеупомянутых стран будут соревноваться в пяти этапах физической подготовки и стрельбы, а также в четырех раундах соревнований по применению беспилотников, включая воздушную разведку в течение трех дней, воздушную поддержку и корректировку огня, разведку ночью и непрерывную разведку», — подчеркнул он.

Балали сообщил, что мероприятие направлено на передачу послания Ирана о мире и дружбе и сотрудничестве Исламской Республики с другими странами в борьбе с глобальным терроризмом и факторами, которые делают мир небезопасным, а также для повышения уровня подготовки и боевой мощи.