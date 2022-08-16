Пекин, 16 августа, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Пока Индия отмечала 75-ю годовщину своей независимости от британского правления 15 августа, ее экономическое развитие привлекло к себе большое внимание. Будучи шестой по величине экономикой мира, Индия, ее экономика вырастет более чем на 7% в этом году, что является самым быстрым показателем среди крупных экономик, сообщает 15 августа газета Global Times в редакционной колонке.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

Тем не менее, в резком контрасте с, казалось бы, многообещающими экономическими перспективами, иностранные компании, в том числе из Китая, сталкиваются с растущими трудностями на индийском рынке из-за непрозрачной системы регулирования и растущего протекционизма, отмечает газета. Китайский бренд смартфонов Honor вывел свою команду из Индии в конце июля, и многие другие китайские компании также рассматривают возможность вывода инвестиций из Индии на фоне ужесточения государственного контроля за китайскими компаниями, согласно сообщениям китайских СМИ.

Китайские компании не одиноки. Многие западные транснациональные корпорации также либо отказались от Индии, либо сократили свои инвестиции на индийском рынке. Американские фирмы, такие как Ford Motors, General Motors и Harley-Davidson, в последние годы последовательно прекращали производство в Индии.

«В определенной степени очевидное разочарование иностранных компаний индийским рынком подчеркивает провал экономических реформ Индии последних 75 лет, которые не привели к каким-либо существенным изменениям в деловой среде страны. Учитывая ограниченный прогресс, достигнутый за последние 75 лет, будут ли 100 лет иметь какое-либо существенное значение?», — задается вопросом издание.

С начала 1990-х годов в Индии проводятся различные реформы, в том числе те, которые правительство Нерендры Моди продвигает в последние годы, когда речь идет об экономической, налоговой, трудовой и земельной политике. Реформы вновь возродили уверенность рынка в росте Индии и динамике рынка. Многие считают, что с огромным рынком, растущим средним классом, более дешевой рабочей силой и устойчивым экономическим ростом Индия имеет потенциал стать следующей мировой фабрикой после Китая.

Тем не менее, большинство реформ не дали впечатляющего толчка индийской экономике. Многие индийские СМИ раньше прогнозировали, что большой объем производственных мощностей перетечет из Китая в Индию, потому что только Индия может удовлетворить такой большой объем производственного спроса. Но оказалось, что Вьетнам, а не Индия, стал популярным местом для иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность, а его положительное сальдо торгового баланса время от времени достигает рекордных максимумов. Для сравнения, торговый дефицит Индии растет, что явно не является показателем производственной державы.

«Так почему же кажется, что спустя 75 лет Индии, которая явно обладает большим потенциалом, все еще предстоит пройти долгий путь, чтобы стать производственным центром?», — задается еще один вопрос газета.

Существует множество возможных объяснений, таких как недостаточные усилия, направленные на ликвидацию нищеты в сельских районах, относительно низкий уровень образования среди бедных слоев населения, а также склонность к протекционизму. И еще одна важная причина заключается в том, что Индия не нашла правильной стратегии для своего собственного экономического развития. Даже правительство Моди, которое привержено экономическим реформам и открытости, видит, что его политика постепенно склоняется к протекционизму. Усилия Индии по борьбе с китайским импортом и компаниями могут защитить индийскую промышленность в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе они подорвут способность Индии достичь своих экономических целей и подорвут доверие иностранных инвесторов.

Причина, по которой многие производители предпочли Вьетнам Индии, заключается в том, что Вьетнам интегрирован в региональную промышленную цепочку, и производители могут воспользоваться преимуществами более низких затрат на рабочую силу, не беспокоясь о узких местах в цепочке поставок.

Итак, что действительно нужно Индии, так это трансформация и открытость рынка, если она хочет стать производственной державой. Конечно, любые усилия по преобразованию и открытости рынка должны начинаться с уровня управления, что станет испытанием для политических лидеров Индии, которые в последнее время, похоже, больше внимания уделяют геополитике, а не развитию, в котором действительно нуждается Индия, считает газета.