Уфа, , 08:24 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Башкирии Ильясу Масаллимову доложить об обстоятельствах заболевания детей геморрагической лихорадкой, отдыхавших в детском лагере республики.

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Сообщается, что в Башкирии две девочки десяти и пятнадцати лет через четыре дня после возвращения из детского лагеря были доставлены в медучреждение с диагнозом «геморрагическая лихорадка». Они прошли курс лечения, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Отмечается, что в лагере было выявлено превышение допустимой нормы заселенности грызунами, что является нарушением санитарно-эпидемиологических требований и норм.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В связи с этим, председатель Следственного комитета России поручил Масаллимову доложить об обстоятельствах произошедшего. Ход расследования данного дела был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

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