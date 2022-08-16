Тегеран, 16 августа 2022, 10:52 — REGNUM Иран и Республика Маврикий подписали специальный торгово-экономический меморандум о взаимопонимании на своем первом совместном экономическом форуме. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 августа.
Иран и Маврикий провели свой первый совместный экономический форум, в котором приняли участие вице-министр промышленности, шахт и торговли Ирана Мохаммад-Садек Мофаттех и министр труда, развития людских ресурсов и профессиональной подготовки Маврикия Судеш Саткам Калличурн, который также является министром торговли и защиты прав потребителей.
В ходе форума высокопоставленный иранский представитель приветствовал создание экономического офиса Маврикия в Тегеране и предложил открыть аналогичный офис для Ирана на Маврикии.
В свою очередь, Калличурн отметил, что подписание меморандума о взаимопонимании позволит увеличить обмен торговыми делегациями и инвестиционными возможностями между двумя странами.
Он также подчеркнул, что безвизовый режим, облегченные условия для бизнеса, беспошлинный экспорт и создание международной сети экспорта для Ирана являются одними из преимуществ взаимного сотрудничества между Ираном и Маврикием.
Мофаттех выразил недовольство нынешним уровнем торговли между Ираном и Маврикием и выразил надежду, что меморандум о взаимопонимании улучшит их торговые отношения.