Тегеран, , 10:52 — REGNUM Иран и Республика Маврикий подписали специальный торгово-экономический меморандум о взаимопонимании на своем первом совместном экономическом форуме. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 августа.

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Иран и Маврикий провели свой первый совместный экономический форум, в котором приняли участие вице-министр промышленности, шахт и торговли Ирана Мохаммад-Садек Мофаттех и министр труда, развития людских ресурсов и профессиональной подготовки Маврикия Судеш Саткам Калличурн, который также является министром торговли и защиты прав потребителей.

В ходе форума высокопоставленный иранский представитель приветствовал создание экономического офиса Маврикия в Тегеране и предложил открыть аналогичный офис для Ирана на Маврикии.

В свою очередь, Калличурн отметил, что подписание меморандума о взаимопонимании позволит увеличить обмен торговыми делегациями и инвестиционными возможностями между двумя странами.

Он также подчеркнул, что безвизовый режим, облегченные условия для бизнеса, беспошлинный экспорт и создание международной сети экспорта для Ирана являются одними из преимуществ взаимного сотрудничества между Ираном и Маврикием.

Мофаттех выразил недовольство нынешним уровнем торговли между Ираном и Маврикием и выразил надежду, что меморандум о взаимопонимании улучшит их торговые отношения.