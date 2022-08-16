Сеул, , 08:25 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 84 128 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, 463 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны.

Специалисты отмечают, что сокращение числа подтверждённых случаев инфекции связано исключительно с сокращением объёмов тестирования в выходные дни. Отмечается, что из-за значительного количества не выявленных случаев спад темпов распространения вируса будет незначительным.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 21 502 164. Также за минувшие сутки в стране скончались 37 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 25 710 человек. Уровень смертности составил 0,12%.